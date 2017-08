Menino dado como desaparecido após ataque em Barcelona está vivo em hospital

Facebook/ Tony Cadman

A polícia da Catalunha informou que sempre soube do paradeiro de Julian Cadman, de apenas 7 anos. A família do menino pediu ajuda pelas redes sociais para encontrá-lo após o atentado de quinta-feira (17), quando um terrorista islâmico utilizou uma van para atropelar turistas na área de La Rambla, um dos pontos mais movimentados de Barcelona.

A informação foi publicada pelo jornal "El País". Julian e sua mãe, Jom Cadman, estão entre os 130 feridos do ataque. A polícia espanhola comunicou para a imprensa que o garoto está vivo e internado em um hospital da cidade e que seu pai, que estava em Sydney, na Austrália, já foi informado e está a caminho da Espanha (embarcou na última sexta-feira).

O caso do menino foi revelado pelo avô de Julian, que pediu ajuda para encontrá-lo por meio de um post em uma rede social. A confusão teria acontecido justamente porque o pai viajou sem avisar o restante da família.

Por meio do Twitter, a Mossos d'Esquadra (a polícia catalã), informou que não está procurando por nenhum menino perdido após os atentados terroristas em Barcelona.

Julian também seria o garoto que a primeira-ministra britânica, Theresa May, se referiu quando disse que seu governo estava tentando localizar uma criança com dupla-cidadania após o ataque. O avô do garoto é nativo de Gillingham, cidade a oeste de Londres.

A dimensão do caso foi tanta que até o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, manifestou preocupação com a situação e com o paradeiro de Julian e pediu orações para a família. As autoridades espanholas não informaram o estado de saúde do garoto, já que ele é menor de idade. Já sua mãe está internada em estado grave, mas estável.