Polícia catalã diz ter identificado autor de atentado nas Ramblas

AFP Younes Abouyaaqoub seria o autor do atropelamento

A polícia catalã informou na manhã desta segunda-feira (21) que identificou o autor do atentado nas Ramblas, que deixou 14 mortos e uma centena de feridos na quinta-feira (17).

"Identificado o condutor do atentado de Barcelona", postou a Mossos d'Esquadra (como é chamada a polícia) em sua conta no Twitter, sem dizer, no entanto, de quem se tratava.

Pouco depois, o ministro do Interior da Espanha, Joaquim Forn, em entrevista a uma rádio local, disse que "tudo aponta" que o marroquino Younes Abouyaaqoub, de 22 anos, é quem dirigia a van usada no atropelamento. Ele está foragido.

Ainda segundo Forn, sobre Abouyaaqoub pesa uma ordem de busca, coordenada com a polícia europeia, já que ele estaria fora da Catalunha. Estamos "olhando em todos os países europeus", disse.

Segundo informa o jornal "La Vanguardia", logo após o atropelamento, Abouyaaqoub teria deixado a van alugada, colocado um óculos escuro e entrado no Mercado de São José, popularmente conhecido como La Boqueria. Misturou-se com a multidão, que corria sem saber o que estava acontecendo. Cruzou o mercado e entrou por uma rua, caminhando para evitar chamar a atenção.

A foto de Abouyaaqoub já vinha sendo divulgada em capas de jornais como sendo ele o possível autor do atentado, que foi reivindicado pelo grupo extremista ultrarradical EI (Estado Islâmico).

Na cidade natal do suposto autor, M'rirt, com 35 mi habitantes no centro do Marrocos, os familiares asseguravam no fim de semana não ter nenhuma notícia dele. (Com agências internacionais.)