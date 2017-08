Principal suspeito de atentado em Barcelona é morto pela polícia

Do UOL, em São Paulo

Spanish Interior Ministry via AP Imagens de Younes Abouyaaqoub, que teria matado 14 pessoas nos atentados

A polícia espanhola confirmou nesta segunda-feira (19) a morte do marroquino Younes Abouyaaqoub, suspeito de ter sido o motorista da van que matou 13 pessoas atropeladas na última quinta-feira em Barcelona.

A polícia confirmou que ele usava um falso cinturão de explosivos em um "incidente" em Subirats, uma cidade próxima a Barcelona. A mídia local disse que o homem foi identificado por uma mulher no início da tarde, no horário local, e então fugiu através de vinhedos, mas que a polícia conseguiu encontrá-lo e baleá-lo em uma via perto de uma instalação de tratamento de esgoto.

A operação policial ocorreu em uma estrada. A polícia usou um robô para se aproximar do corpo do suspeito e verificar se os explosivos eram autênticos.

AP Photo/Emilio Morenatti Operação em Subirats, perto de Barcelona, para deter Younes Abouyaaqoub

As autoridades dizem que ele fugiu de Las Ramblas a pé durante o caos provocado pelo ataque e depois roubou um carro, matando seu motorista, antes de avançar contra a polícia em um posto de controle. A vítima, identificada como Pau Pérez, 34, foi encontrado morto dentro de seu carro, um Ford Focus, pouco depois ter sido esfaqueado por Abouyaaqoub, que teria usado o veículo para escapar de um controle policial.

Com isso, já são 15 as vítimas dos atentados na Espanha na semana passada - uma outra pessoa morreu em um ataque na cidade de Cambrils, também na quinta, que envolveu a mesma célula terrorista.

Abouyaaqoub era o único dos 12 cúmplices ainda foragido. Sua mãe, Hannou Ghanimi, havia pedido que ele se entregasse, dizendo que preferia vê-lo na prisão do que morto. Quatro pessoas foram presas até agora em conexão com os ataques: três marroquinos e um cidadão do enclave espanhol norte-africano de Melilla. Eles serão levados para a suprema corte, em Madri, que tem jurisdição sobre assuntos de terrorismo.

A polícia catalã ainda confirmou que oito terroristas foram mortos desde quinta-feira.

Cronologia dos ataques

Passo a passo: entenda o que aconteceu nos atentados

De acordo com as imagens divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal El País, Younes Abouyaaqoub escapou da polícia pela primeira vez ao atravessar o popular mercado de La Boquería, usando óculos escuros. Depois atravessou grande parte de Barcelona a pé, até a saída sul da cidade.

Segundo a investigação, o homem sequestrou um Ford Focus na sequência e esfaqueou o proprietário, escapando em seguida de um controle policial.

Abouyaaqoub morava em Ripoll, 100 km ao norte de Barcelona, uma localidade próxima aos Pirineus e de onde procediam a maioria dos suspeitos..

Depois do ataque em Barcelona, a célula jihadista executou um ataque em Cambrils, 120 km ao sul de Barcelona, onde matou mais uma pessoa.

Atentado em Barcelona deixa mortos e centenas de feridos

Os suspeitos

Divulgação via AFP Photo Suspeitos dos atentados na Espanha

Dos demais 11 integrantes da célula terrorista, cinco foram mortos no atentado de Cambrils, quatro estão detidos e as autoridades suspeitam que dois morreram na explosão de Alcanar.

Uma das figuras-chave da investigação é o imã de Ripoll, o marroquino Abdelbaki Es Satty, que teria doutrinado a célula e que segundo a polícia pode ter morrido em Alcanar.

O imã morou em Machelen, na periferia de Bruxelas, "entre janeiro e março de 2016", segundo o prefeito da localidade vizinha de Vilvorde, Hans Bonte.

Também teria mantido contato na prisão, de onde saiu em janeiro de 2012, com um homem acusado de terrorismo, informou a polícia catalã.

As autoridades espanholas entraram em contato com o Ministério Público belga para obter informações sobre Es Satty, o porta-voz do órgão, Thierry Werts.

"Posso confirmar que têm ocorrido verificações a pedido das autoridades espanholas. Este imã esteve presente na Bélgica (...) Era totalmente desconhecido para o Ministério Público", apontou o porta-voz, que não quis dar detalhes sobre a estadia do imã no país. (Com agências internacionais)