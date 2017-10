LigadoNoMundo: Qual o tamanho da ameaça nuclear hoje? Entenda

Do UOL em São Paulo

Será que o mundo está ameaçado por uma guerra nuclear? O Ligado No Mundo #7 te explica.

O assunto é tão presente hoje que o Prêmio Nobel da Paz de 2017 foi entregue a uma entidade internacional que faz campanha pelo fim do arsenal nuclear das nações.

São nove países que têm armas desse tipo, mas a grande ameaça gira em torno da Coreia do Norte, que frequentemente realiza testes balísticos e nucleares. O ditador Kim Jong-un está em constante embate com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, dono de um dos maiores arsenais do mundo.

Assista ao vídeo e descubra qual é o tamanho da ameaça nuclear e quais seriam as consequências de um conflito dessa natureza.

Arte/UOL

Acompanhe o #LigadoNoMundo às quintas-feiras, a cada 15 dias, e entenda um pouco mais sobre esse planeta cheio de peculiaridades e curiosidades.

