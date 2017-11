Atropelador planejou ataque por semanas e cometeu ato em nome do EI, diz polícia de NY

Reprodução /CBS News Sayfullo Habibullaevic Saipov, uzbeque de 29 anos identificado como suspeito do atentado em Nova York que ocorreu na tarde desta terça-feira (31)

A polícia de Nova York afirmou nesta quarta-feira (1º) que o suspeito Sayfullo Habibullaevic Saipov aparentemente planejou durante semanas o atropelamento que deixou oito mortos e 12 feridos, na quarta-feira, e cometeu o atentado em nome do Estado Islâmico. Segundo as autoridades, ele seguiu as orientações do grupo terrorista para militantes que planejam ataques.

"Aparentemente, o sr. Saipov planejou isso por semanas e cometeu o ato em nome do Estado Islâmico, seguindo todas as instruções do grupo", disse John Miller, oficial da polícia de Nova York, com base em um bilhete escrito em árabe encontrado ao lado do caminhão. O bilhete dizia que o Estado Islâmico irá 'durar para sempre', de acordo com Miller.

Segundo as autoridades, foram encontradas em volta do veículo várias facas e duas armas de brinquedo - uma de pressão (chumbinho) e outra de paintball. Investigadores apreenderam vídeos de câmeras de segurança da região e vão reconstruir o trajeto do suspeito durante o ataque.

Saipov, cidadão do Uzbequistão de 29 anos que chegou aos Estados Unidos em 2010, está no hospital e seu estado clínico ainda não foi detalhado. Cinco argentinos, uma cidadã belga e dois americanos morreram no ataque.

Segundo testemunhas, o agressor jogou sua caminhonete contra ciclistas e pedestres e teria gritado "Allahu Akbar" (Deus é grande, em árabe), antes de ser baleado pela polícia.

O policial Ryan Nash, 28, que baleou o suspeito foi elogiado pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio. "Ele merece todas as homenagens das pessoas dessa cidade, assim como seus parceiros", disse De Blasio. "Dezenas de vidas poderiam ter ficado sob risco. Ryan imediatamente interrompeu essa ameaça", acrescentou o prefeito.

Quem é o suspeito

Saipov morava em Paterson, no Estado de Nova Jersey, a cerca de uma hora de Nova York, e já havia cometido infrações de trânsito em Missouri e na Pensilvânia.

Ao chegar o país, acredita-se que o suspeito tenha morado inicialmente no Estado de Ohio. Em Cincinnati, um conhecido chamado Dilnosa Abdusamatova disse que Saipov viveu por um curto período com sua família. "Ele sempre trabalhava", disse Abdusamatova ao "The Cincinnati Enquirer". "Ele não ia a festas nem a outros lugares. Ele apenas costumava ficar em casa e descansar, ia e vinha direto do trabalho".

Segundo a família, Saipov costumava dormir tarde e estava tentando melhorar o seu inglês. Nas palavras de Bekhzod Abdusamatov, 22, Saipov "era uma pessoa muito boa quando o conheci". "Ele gostava dos EUA. Ele parecia ter muita sorte e todo o tempo estava feliz, falava como se tudo estivesse OK. Ele não parecia um terrorista, mas não sei como ele era internamente", acrescentou.

Segundo as autoridades, a sua carteira de motorista tinha como endereço um condomínio em Tampa, na Flórida. Moradores do local disseram que agentes do FBI foram ao local na noite de terça-feira (31) e interrogaram alguns moradores.

Um amigo que encontrou Saipov na Flórida, Kobilion Matkarov, disse ao "New York Times" e ao "New York Post" que o suspeito parecia uma "boa pessoa". "Meus garotos gostavam dele também. Ele sempre brincava com eles", disse Matkarov.

O Uber, aplicativo de transporte, disse que Saipov passou pela verificação de seus antecedentes e dirigiu pelo serviço por seis meses, fazendo mais de 1.400 viagens.

Ainda não se sabe se o ato foi individual ou parte de uma ação coletiva liderada pelo EI ou por outro grupo terrorista. A Força Tarefa Antiterrorismo do FBI está liderando as investigações.

O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, enviou uma carta de condolências ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que seu país está disposto a usar todos os recursos para ajudar a investigar o ataque de terça-feira em Nova York.

O ataque

O atentado aconteceu a poucas quadras do memorial do 11 de setembro de 2001 em Manhattan, perto de escolas e de um parque, enquanto crianças e seus pais se preparavam para festejar o Halloween.

Às 15h05 locais (17h05 de Brasília), o agressor jogou sua caminhonete branca contra ciclistas e pedestres em uma ciclovia às margens do rio Hudson e gritou "Allahu Akbar" (Deus é grande, em árabe) antes de ser baleado no abdômen pela polícia.

Logo após o ataque, policiais, bombeiros e ambulâncias chegaram ao local e bloquearam várias ruas, enquanto helicópteros sobrevoavam o sul de Manhattan.