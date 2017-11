Trump culpa democrata por entrada de suspeito nos EUA e é acusado de 'politizar' atentado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou um senador democrata após o atentado com um caminhão que deixou oito mortos em Nova York na terça-feira (31).

Segundo o presidente americano, o uzbeque Sayfullo Habibullaevic Saipov, suspeito preso pelo atentado, chegou ao país por meio de um programa de imigração chamado 'Diversity Visa Lottery', que sorteia um número limitado de vistos para imigrantes oriundos de países com baixa taxa de imigração aos EUA.

A informação de que Saipov chegou por meio desse programa foi divulgada pela emissora ABC7, de Nova York, e ainda não foi confirmada por outras autoridades além de Trump. O 'Diversity Visa Lottery' teve como um de seus idealizadores Chuck Schumer, atual líder democrata no Senado e oponente de Trump.

"O terrorista veio para o nosso país através do que é chamado de 'Diversity Visa Lottery Program', um presente do Chuck Schumer. Eu quero (um programa) baseado em mérito. Estamos lutando duro por um sistema baseado em mérito, e não mais sistemas de sorteio dos democratas. Precisamos ficar mais duros (e mais espertos)", escreveu Trump no Twitter.

The terrorist came into our country through what is called the "Diversity Visa Lottery Program," a Chuck Schumer beauty. I want merit based.