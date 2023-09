Mulher com 'obscenidades' tatuadas no rosto por ex inicia remoção nos EUA

A norte-americana Taylor White, que teve o rosto tatuado com "obscenidades" pelo ex-namorado contra a sua vontade, começou a remover os desenhos mais de uma década depois.

O que aconteceu:

Taylor, de 37 anos, que trabalhava como tatuadora, fez o primeiro desenho no rosto por vontade própria, quando era casada com um militar. Ao The New York Post, a mulher disse que era uma "pintura de guerra", feita para "provar o seu valor como artista".