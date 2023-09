Em mensagem ao Brasil, de Masi destacou luta contra desigualdade social

O sociólogo destacou os dois primeiros mandatos de Lula. Disse que o Brasil foi um dos pouquíssimos países do mundo em que as desigualdades socioeconômicas diminuíram.

De Masi elogiou os avanços da tecnologia, mas considera que Brasil e Itália enfrentam os "intensos desafios" da sociedade pós-industrial. "O século 21 será marcado pela informática, que modificará profundamente as categorias de tempo e espaço, pela engenharia genética, com a qual venceremos muitas doenças, pela Inteligência Artificial, pelas impressoras 3D, com a qual construiremos muitos objetos em casa, no qual as representações digitais competirão com as reais".

Diante desses desafios, é crucial que o Brasil e a Itália trabalhem sinergicamente em um modelo de desenvolvimento pós-industrial no qual suas extraordinárias criatividades possam se fertilizar mutuamente.

Domenico De Masi, sociólogo italiano

Ele também falou sobre o uso das redes sociais para os jovens e repetiu uma fala de Lula.

Para esses jovens, é necessário repetir o que o presidente Lula recentemente lembrou em uma conferência internacional: 'Como é possível travar uma guerra desnecessária e gastar bilhões em armas mortais, enquanto um bilhão de seres humanos sofre com a fome no mundo?'

Morte de De Masi

O sociólogo, amigo pessoal de Lula e famoso por publicar o best seller "O Ócio Criativo", morreu neste sábado (9), aos 85 anos.