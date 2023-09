Lula lamenta morte de Domenico de Masi: 'Intelectual incansável'

O presidente Lula (PT) lamentou em suas redes sociais o falecimento do sociólogo italiano Domenico de Masi, que morreu neste sábado (9), aos 85 anos.

O que Lula disse

Lula se diz "surpreso e triste" com o falecimento do sociólogo, em publicação feita no Twitter. "Estou surpreso e triste pelo falecimento do meu amigo, o sociólogo Domenico de Masi, que encontrei pela última vez, há menos de três meses, em Roma. Estava, como sempre, animado, com análises inteligentes e cheio de ideias e planos".