Moradores relatam drama após terremoto: 'nunca vivi algo tão violento'

Mais a oeste do epicentro, perto de Taroudant, o professor Hamid Afkar declarou que fugiu de casa e que ocorreram tremores secundários após o terremoto inicial.

A terra tremeu durante cerca de 20 segundos. As portas abriram e fecharam sozinhas enquanto eu descia correndo as escadas do segundo andar.

Hamid Afkir, professor

Por volta das 23h, sentimos uma sacudida muito forte, percebi que era um terremoto. Via os prédios se movendo. Não temos reflexos para esse tipo de situação. Depois, saí e havia muita gente do lado de fora. As pessoas estavam em choque e pânico. As crianças choravam, os pais estavam desamparados.

Abdelhak el Amrani, um morador de Marrakech, à AFP

Fayssal Badour, 58, voltava para casa quando o terremoto aconteceu. "Eu parei e percebi a catástrofe. Era muito sério (...) Os gritos e os choros eram insuportáveis", relatou.

