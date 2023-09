Resgate acessa local a 1.000 m onde cientista está preso em caverna turca

Devido à profundidade da caverna, porém, pode levar dias até que Dickey chegue à superfície. As equipes de resgate preveem que os socorristas precisarão parar e fazer pausas em acampamentos montados ao longo das passagens.

O cientista está preso dentro da caverna Morca a mais de 900 m de profundidade desde 2 de setembro, após sofrer um sangramento gastrointestinal. Ele estava em viagem internacional para mapear a caverna, a terceira mais profunda do país, quando adoeceu. Ele não consegue sair sozinho.

Dickey, um experiente entusiasta de espeleologia de Nova Jersey, nos EUA, postou uma mensagem em vídeo no início desta semana dizendo que estava "indo bem".

Estou ansioso para trabalhar com todos para sair em segurança com a ajuda deles. Como vocês podem ver, estou de pé, estou alerta, estou falando, mas ainda não estou curado por dentro, então vou precisar de muita ajuda para sair daqui.

Marck Dickey, espeleologista

O pesquisador estava viajando com sua noiva, também espeleóloga. A Equipe de Resposta Inicial de Nova Jersey disse na quinta (7) que ela sairia da caverna antes de seu resgate, segundo a NBC News.

Equipes de resgate da Europa colaboram na operação. Um médico húngaro o procurou em 3 de setembro e o tratou com fluidos intravenosos e quatro litros de sangue, segundo as autoridades. Equipes com vários médicos se revezaram para ficar com ele na caverna, segundo a BBC.