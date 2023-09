Vice-governadora do Ceará sobre terremoto: 'Monumentos viraram ruínas'

Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas nas ruas, monumentos que viraram ruínas. É um momento difícil o qual eu lamento profundamente e deixo também minha consternação, minha força, toda nossa fé para que esse povo possa superar mais esse desafio.

Jade Romero, vice-governadora do Ceará, sobre situação no Marrocos após terremoto

O Itamaraty disse que não há, até o momento, notícia de brasileiros mortos ou feridos. Em nota, o governo brasileiro manifestou pesar e condolências às famílias das vítimas e transmitiu sua solidariedade ao governo e ao povo do Marrocos.

A Embaixada do Brasil em Rabat trabalha em regime de plantão, e pode ser contatada pelo telefone +212661168181 (inclusive WhatsApp). O plantão consular do Itamaraty permanece disponível no número +55 61 98260-0610 (inclusive WhatsApp).

Terremoto teve 6,8 de magnitude

O terremoto ocorreu a 71 km a sudoeste de Marrakech, Patrimônio Mundial da Unesco, a uma profundidade de 18,5 km, às 23h11 no horário local (19h11 do horário de Brasília), de acordo com o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos).