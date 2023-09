Entregador cospe na comida de cliente ao receber gorjeta 'pequena' nos EUA

Nas imagens, é possível ver o entregador colocando a comida no chão. Na sequência, ele balança a cabeça e abaixa-se cuspindo três vezes seguidas na comida. Depois, falando em espanhol, ele se afasta reclamando da gorjeta, que considerou "pequena".

Na Flórida, adulterar alimentos é crime e as penalidades podem chegar a 15 anos de prisão ou R$ 49 mil (US$ 10 mil).

Procurada, a DoorDash rechaçou o comportamento do entregador em um comunicado. A empresa afirma que seus "dashers", como são chamados os entregadores, recebem uma taxa básica que varia de R$ 10 (US$ 2) a R$ 50 (US$ 10) para cada entrega, dependendo da duração estimada, distância e conveniência do pedido.