Enfermeira que matou bebês na Inglaterra será julgada novamente, diz jornal

Durante o primeiro julgamento, vários ex-colegas de trabalho disseram ter presenciado comportamentos incomuns da enfermeira.

Em um bloco de anotações encontrado durante buscas da polícia em sua casa, Lucy escreveu: "Eu sou uma pessoa horrível e má. Eu sou má e fiz isso".

Como Lucy Letby foi pega?

Ravi Jayaram, um médico do hospital, suspeitou do comportamento de Lucy e levou o caso à administração do hospital em 2015 e 2016, mas foi ignorado. Também de acordo com a People, o médico disse ter visto Lucy de pé ao lado de uma criança com o tubo de respiração desalojado, observando os níveis de oxigênio do bebê caindo e sem fazer nada. Ele interveio, mas o bebê morreu três dias depois.

Somente em maio de 2017 a polícia começou sua própria investigação sobre as mortes, depois de ter sido alertada pelo hospital sobre o comportamento suspeito da enfermeira.

Desde então, ela foi presa três vezes por suspeita de envolvimento com as mortes: primeiro em 2018 e depois em 2019 — ela foi solta nas duas vezes. Lucy foi mantida sob custódia somente após a prisão em novembro de 2020.