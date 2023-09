Influencer espanhola é assediada e registra momento em live; veja

Após ser apalpada, Gonsabella disse ao homem, que usava camisa de basquete: "Não me toque".

Uma outra voz é ouvida na transmissão pedindo "desculpa", em inglês, repetidamente após a cena.

A influencer procurou a polícia do balneário espanhol e denunciou o abuso, informou o Daily Star.

"Fui fazer uma queixa formal. A polícia reagiu muito bem. Disseram-me que fiz a coisa certa ao denunciar, mas que será difícil tomar as medidas adequadas porque eles não têm mais detalhes do homem em questão além dos que você vê no vídeo", afirmou.