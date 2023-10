Miss Venezuela ganha apartamento em corrupção com estatal, diz jornal

O acusado teria transferido o valor do imóvel para uma conta na Suíça dos vendedores venezuelanos, no Banco Sarasin And Co. Apenas a miss foi listada como a compradora no contrato e a empresa usada para a compra era de fachada.

A conexão de Claudia com a trama para saquear a PDVSA não é nova. A modelo abriu uma conta na BPA (Banca Privada d'Andorra) para depositar US$ 1 milhão em 2009, mesma instituição bancária utilizada pelo empresário para a aquisição do apartamento.

A miss informou ao banco que tinha uma relação comercial com as empresas High Rise e Red Bouquet, controladas por outro membro do esquema, Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, ex-ministro da energia chavista, ex-presidente da PDVSA e ex-embaixador na ONU.