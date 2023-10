Jamil: Nobel para iraniana presa põe igualdade de gênero como base para paz

Vai muito além de uma questão de visão diferente de mundo. Em outros lugares, as mulheres vivem situações ainda muito distantes de qualquer tipo de igualdade. É um prêmio acertado, corajoso e que já levanta debates sobre a pressão dos europeus sobre o governo iraniano. Certamente é, mas também não dá para achar que está tudo bem ali com 20 mil pessoas presas, incluindo a vencedora do prêmio Nobel, que continua fazendo campanha dentro da prisão. Jamil Chade, colunista do UOL

Bergamo: Lula teria que deixar confiança de lado para indicar mulher ao STF

A única chance de Lula indicar uma mulher para o STF (Supremo Tribunal Federal) é se o presidente abrir mão de um critério imprescindível para ele neste momento: a confiança pessoal. A avaliação é da colunista Mônica Bergamo, que explicou como falta de proximidade com alguma mulher do meio jurídico, assim como ele tem com os cotados Flávio Dino, Bruno Dantas e Jorge Messias, faz o presidente resistir à pressão.

Ao longo de sua carreira política e pelas características do Brasil, Lula não conviveu com mulheres de forma tão próxima como com homens. De fato, não há mulheres no meio jurídico em quem ele confie plenamente, com exceção da Valeska [Martins, esposa de Cristiano Zanin]. Lula quer uma pessoa de confiança, que atenda a esse critério. O Lula de hoje não é o mesmo de 2002, que indicou pessoas sem conhecê-las. Há essa dificuldade que eu vejo, hoje, como intransponível, a não ser que Lula abra mão desse critério da estrita confiança pessoal, proximidade e conhecimento íntimo. Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo

Josias: Eventual indicação de Dino ao STF ficou mais cara para Lula

Josias de Souza apurou que as negociações para a nova indicação ao STF estão a todo vapor. O colunista apontou que, liderado por Davi Alcolumbre, o Senado deve exigir um preço caro para a aprovação de Flávio Dino, um dos favoritos à cadeira deixada por Rosa Weber. O pano de fundo é uma disputa de poder, já que senadores consideram que Lula tem sido mais generoso com Arthur Lira.