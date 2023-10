Alvo do Hamas, região perto de Gaza tem área de lazer com bunker antimíssil

Israel e o mundo foram surpreendidos com o ataque do grupo extremista Hamas no sábado. Integrantes da facção cruzaram a fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel e realizaram um ataque terrorista sem precedentes. Números mais atualizados falam em 900 israelenses mortos e cerca de cem sequestrados. Do lado palestino, seriam mais de 700 mortos na retaliação de Israel, segundo as autoridades locais.

Há sete meses, estive na região que foi palco dessa matança orquestrada pelo Hamas. Fiz parte de uma comitiva de jornalistas brasileiros que viajaram ao país a convite do governo de Israel.

Ansioso para ver a Faixa de Gaza, conhecida dos livros de história e frequentemente no noticiário internacional, fiquei impressionado pela calmaria que observei do lado israelense.