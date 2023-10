Primeiro avião da FAB com resgatados decola de Israel; voo chega amanhã

Itamaraty diz que 1.700 brasileiros pediram para voltar em aviões da FAB. Em comunicado divulgado ontem, a maioria do grupo é formada por turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém. Candidatos serão ordenados em listas, com prioridade para quem mora no Brasil e não tem passagem aérea.

A pasta recomenda que todos que têm passagens ou condições de comprá-las embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, que até ontem continuava em operação.

O Ministério das Relações Exteriores desaconselhou qualquer viagem desnecessária à região, onde Israel e o grupo extremista Hamas estão em guerra desde o último sábado (7).

Presidente Lula (PT) compartilhou nota do Itamaraty com atualização sobre os voos. "O governo federal está atento e trabalhando para trazer de volta todos os brasileiros que solicitarem, bem como para fazer todo o possível para o processo de paz na região", escreveu.