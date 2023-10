EUA tentam descobrir se Irã tem ligação com ataque do Hamas a Israel

As equipes de inteligência dos Estados Unidos estão vasculhando dados e acionando agências de espionagem em todo o país para descobrir se o Irã teve papel direto no ataque do grupo extremista Hamas a Israel. A informação foi repassada por um funcionário do alto escalão do governo de Joe Biden à CNN americana.

O que se sabe

EUA acreditam que Irã é "cúmplice" do Hamas, mas não têm provas. A hipótese é baseada no fato de que os iranianos são apoiadores de longa data dos palestinos. Mesmo assim, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan (foto acima), disse hoje na Casa Branca que o governo americano ainda não tem evidências concretas da participação do Irã no planejamento e na execução do ataque.