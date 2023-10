Exército diz que identificou lançamentos vindos da Síria contra Israel

Parte dos lançamentos cruzaram o território israelense e provavelmente caíram em áreas abertas, segundo o Exército de Israel.

Os soldados respondem ao ataque e atiram em direção à origem do lançamento na Síria.

A guerra entre Israel e o Hamas chegou ao quarto dia nesta terça-feira (10). O governo israelense intensificou os ataques à Faixa de Gaza: durante a madrugada, mais de 200 alvos foram atacados pela IDF. Do outro lado, o Hamas continuou a responder com ameaças aos civis sequestrados caso a ofensiva continue.

O balanço oficial dá conta que são pelo menos mil vítimas em Israel, 100 delas encontradas em um kibutz (habitação coletiva) em Be'eri, no sul do país. Já na Palestina são 900 mortes confirmadas, segundo o Ministério da Saúde local. Na Cisjordânia são 7 mortes registradas. Com os 1.500 corpos de integrantes do Hamas informados pelo exército israelense, o total de mortes pode ultrapassar 3 mil.