Dia 4 da guerra: Bombardeio chega a Líbano e Síria; FAB resgata brasileiros

No quarto dia de guerra contra o Hamas, Israel prosseguiu com os ataques à Faixa de Gaza, mas a ação não ficou restrita ao território palestino. O Exército israelense afirmou ter sofrido ataques da Síria e do Líbano, que fazem fronteira ao norte, e informou ter bombardeado áreas nos dois países.

O que aconteceu

Israel afirmou ter bombardeado mais de 200 alvos na Faixa de Gaza na madrugada de terça (10). Segundo uma estimativa da ONU, o ataque ao território já atingiu 5.300 prédios, deixou quase 200 mil palestinos desabrigados e 610 mil sem água potável.