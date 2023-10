Imagens de satélite mostram destruição após ataque aéreo de Israel em Gaza

Ao menos 5,3 mil prédios já foram atingidos, 790 residências foram completamente destruídas e mais de 610 mil pessoas ficaram sem abastecimento de água ou saneamento, segundo a ONU.

Imagem de satélite mostra os restos da torre Watan, na cidade de Gaza, após um ataque aéreo israelense. Imagem: 10.out.2023 - AFP / IMAGEM DE SATÉLITE 2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Segunda imagem identifica escombros da torre Al-Watan, segundo identificou a AFP. Ao redor, vários prédios residenciais queimados ou destruídos também podem ser vistos.

Guerra chega ao 4º dia, com Israel intensificando ataques à Faixa de Gaza. O governo israelense disse que retomou o "controle total" de regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas.

Outro registro por satélite mostra os escombros da mesquita al-Sousi, também em Gaza, conforme a AFP. Segundo relatos, a mesquita al-Gharbi também foi destruída.

Imagem de satélite mostra os restos da mesquita al-Sousi na cidade de Gaza após um ataque aéreo israelense. Imagem: 10.out.2023 - AFP / IMAGEM DE SATÉLITE 2023 MAXAR TECHNOLOGIES

Tanto a ONU quanto a OMS pedem a criação imediata de um corredor humanitário para permitir que remédios e alimentos possam chegar à população civil em Gaza.