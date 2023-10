Biden classifica ataque do Hamas como terrorismo: 'Estamos com Israel'

É a hora de os EUA se unirem e lamentar junto àqueles que estão de luto. (...) Não há espaço para ódio nos EUA. Contra judeus, contra mulçumanos, contra ninguém. Nós rejeitamos [o ódio]. Nós rejeitamos o terrorismo. Condenamos o mal indiscriminado, assim como sempre fizemos. É isso que os EUA apoiam.

Guerra entre Hamas e Israel será debatida no Congresso americano. O presidente disse que levará o assunto aos parlamentares quando os trabalhos no Legislativo forem retomados. A ideia, segundo Biden, é garantir que Israel tenha recursos para enfrentar o Hamas.

Quando o Congresso voltar [aos trabalhos], vamos pedir que tome medidas urgentes para financiar o que for necessário para a segurança nacional de nossos parceiros. Isso não é sobre partidos ou política. É sobre a segurança do nosso mundo, a segurança dos Estados Unidos. (...) Vamos garantir que Israel não fique sem recursos críticos para defender suas cidades e seus cidadãos.

EUA falaram com europeus sobre uma resposta unificada contra o Hamas. Biden afirmou ter conversado na segunda-feira (9) com representantes de países europeus sobre a guerra. Mais cedo, o presidente americano também falou ao telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.