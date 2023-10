Brasileira desaparecida em Israel enviou áudio a amiga: 'Desespero'

Segundo Patrícia, Karla mora com Gaby no sul do país, na mesma região onde aconteceu a festa. "Em Israel, é comum essas festas raves por todo país. Naquela localidade já tiveram diversas festas raves onde aconteceu esse massacre de sábado", conta.

O Hamas invadiu evento no sul de Israel no sábado (7). Segundo autoridades, 260 pessoas foram mortas no local, e outras foram levadas reféns.

Brasileiros morrem em ataque a rave

Outros dois brasileiros que também estavam no evento morreram. São eles: Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu, que desapareceram no sábado (7) após fugirem da rave próxima à Faixa de Gaza.

O gaúcho estava com a namorada e um amigo no momento da invasão. Ele chegou a gravar um vídeo de dentro do bunker. Nas imagens, relatou "cena de filme" e disse: "Começou uma guerra, pelo menos a gente está em um bunker seguro".

Bruna, de 24 anos, nasceu no Rio de Janeiro e morava em Petah Tikva. Ela estava cursando faculdade de comunicação e artes desde o ano passado, segundo o perfil dela no LinkedIn.