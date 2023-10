Oficial do Hamas diz que 'apenas um punhado' de comandantes sabia de ataque

Ali Barakeh, um membro da liderança exilada do Hamas, declarou que apenas um pequeno número de comandantes tinham conhecimento do ataque lançado contra Israel no sábado (7). Barakeh também afirmou que Irã e o Hezbollah estão dispostos a se juntar ao Hamas. A informação é do jornal Times of Israel.

O que aconteceu:

"Apenas alguns comandantes do Hamas sabiam da hora zero", diz Barakeh, acrescentando que aliados como o Irã e o Hezbollah "se juntarão à batalha se Gaza for sujeita a uma guerra de aniquilação".