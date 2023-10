Palestinos atiram fogos de artifício em policiais e são mortos em Jerusalém

Segundo Lerner, o exército israelense busca monitorar a presença de inimigos em seu território para "aniquilá-los". "Os soldados trabalham para restaurar a segurança em nosso país", afirmou.

Peter Lerner também destacou que Israel ainda busca entender como o Hamas conseguiu perpetrar os ataques no último sábado (7), mas que essa não é a prioridade no momento. "O foco agora é derrotar o Hamas e garantir que eles nunca mais possam matar israelenses. É claro que precisamos descobrir quais foram as falhas que permitiram os ataques, mas isso deve ser feito mais tarde".

Guerra chega ao 4º dia

Israel intensificou ataques à Faixa de Gaza. O governo israelense disse que retomou o "controle total" de regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas.

Brasileiro foi morto no conflito, confirmou hoje o Itamaraty. O gaúcho Ranani Glazer estava na rave próxima à Faixa de Gaza atacada pelo Hamas no sábado. Outras duas brasileiras estão desaparecidas.

A morte de Bruna Valeanu, outra brasileira desaparecida, também foi anunciada nesta terça-feira (10) . "É com muita dor e minha ficha não caiu eu me despeço . A minha neném virou uma estrelinha no universo. Te amo pra sempre neném!", escreveu Florica Valeanu, irmã de Bruna, no Facebook.