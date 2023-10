Grupos pró-Palestina e pró-Israel participam de atos distintos em São Paulo

Os manifestantes pró-Israel se reuniram na Praça Cinquentenário de Israel, em Higienópolis, zona oeste da capital paulista. O evento foi organizado pela Federação Israelita do Estado de São Paulo.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que as pessoas vestiram roupas nas cores azul e branco e carregaram bandeiras do país para mostrar a união de Israel. "Com Israel contra o terrorismo", diz o convite da organização.

A cerca de três quilômetros dos manifestantes em apoio à comunidade judaica, outro grupo de pessoas também se manifestou.

O ato do grupo pró-Palestina foi realizado em frente ao restaurante Al Janiah, na Rua Rui Barbosa, no bairro do Bixiga, região central da cidade. "Em face dos mais de 500 bombardeios realizados por Israel contra a população civil Palestina somente na última madrugada, o Al Janiah convoca a todos para um ato de solidariedade aos povo e à legítima resistência Palestina", diz o convite.