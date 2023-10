Polícia de Israel divulga vídeo de confronto com Hamas para resgatar agente

A Polícia de Fronteira de Israel compartilhou, nesta terça-feira (10), imagens do momento em que os militares enfrentaram terroristas do Hamas no kibutz Nir Am, ao sul da Faixa de Gaza. O vídeo foi gravado na manhã de sábado (7), após ataque do grupo terrorista.

O que aconteceu:

Os oficiais receberam relato de soldados feridos que ficaram presos em meio a fortes tiros de terroristas perto do kibutz, segundo informações da imprensa local.