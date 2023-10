Porto de Gaza é bombardeado no 4º dia de guerra entre Israel e Hamas

Não há até o momento relato sobre vítimas após o ataque, mas o número total de mortos na guerra ultrapassa 1.600, segundo contagem das autoridades locais.

Além das embarcações, mais de 22 mil casas foram atingidas pelos bombardeios israelenses em Gaza, assim como 10 hospitais e 48 escolas, segundo dados divulgados pelo governo da Palestina.

Guerra chega ao 4º dia

Israel intensificou ataques à Faixa de Gaza. O governo israelense disse que retomou o "controle total" de regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas.

Mais de 1.600 pessoas morreram na região desde sábado. São pelo menos 900 vítimas em Israel, e 770 mortes na Palestina, segundo o Ministério da Saúde local.

Dois brasileiros foram mortos no conflito. O Itamaraty confirmou na manhã de hoje a morte do gaúcho Ranani Glazer. A morte da carioca Bruna Valeanu foi anunciada pela família horas depois. Os dois estavam na rave próxima à Faixa de Gaza atacada pelo Hamas no sábado. Uma brasileira segue desaparecida.