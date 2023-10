Professor de brasileira morta em Israel lamenta: 'Coração sangrando'

Muitos jovens, quando eles vão crescendo, vão tentando buscar novas oportunidades. Bruna veio tentar buscar uma oportunidade diferente, outra qualidade de vida, uma vida com segurança. Tirando os momentos de guerra, a vida em Israel é muito segura.

O carinho por um aluno, independente de onde ele esteja e quanto tempo a gente não tenha contato, é algo que não tem como se esquecer. A gente realmente só lamenta e eu mando todas as condolências para a família dela.

Mais cedo, o Itamaraty havia confirmado a morte do gaúcho Ranani Glazer, que estava na mesma festa. Ao menos uma brasileira segue desaparecida. O Hamas invadiu evento no sul de Israel no sábado (7), no ataque terrorista que provocou a declaração de guerra. Segundo autoridades, 260 pessoas foram mortas no local, e outras foram levadas reféns.

Sakamoto: Retirada de brasileiros de Gaza é 'inferno logístico'

Após o primeiro avião da FAB (Força Aérea Brasileira) pousar em Israel para resgatar os brasileiros que estão no país, o colunista do UOL Leonardo Sakamoto comentou no UOL News da tarde desta terça-feira (10) que tirar os brasileiros de Gaza será um desafio.