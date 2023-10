Professora e babá: quem são as brasileiras ainda desaparecidas em Israel

Celeste Fishbein

Celeste Fishbein tem 18 anos. Conforme Yair Fishbein, primo israelense da jovem, contou à Band, a mãe dela é brasileira e ela tem dupla nacionalidade. "Ainda sem notícias do paradeiro dela", disse.

Vida em comunidade rural. Ela vive em um kibutz, uma espécie de comunidade agrícola com administração coletiva, nas imediações da Faixa de Gaza.

Sem notícias desde sábado (7). Celeste trabalha como babá no local, de acordo com o Metrópoles. O site ainda informou que ela estava na casa do namorado quando começaram os ataques do grupo extremista. A jovem não dá notícias desde a manhã do último sábado.