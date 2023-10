'Quase morri duas vezes', diz brasileiro convocado pelo Exército de Israel

O que aconteceu

Weiss decidiu se oferecer para servir ao Exército israelense após ter escapado dos ataques com mísseis na rave em que foram encontrados ao menos 260 corpos. Militar da reserva, ele foi convocado no último domingo (8).

O brasileiro afirma que seguiu da cidade em que vive, Beer Sheva, para atuar em uma base do Exército israelense próxima à fronteira com Gaza. A viagem ocorreu entre as 17h e 19h do domingo, em um veículo com outros militares.

Na unidade, ele recebeu o uniforme e as armas. Sua função é cuidar da segurança do estoque de armas e tanques.

Um pedido de apoio da base vizinha o fez deixar o posto e seguir por cerca de 500 metros até outra unidade. "Escutamos no rádio uma unidade próxima pedindo ajuda, nos deslocamos rápido até lá", relata.