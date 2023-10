'Quando janela treme, penso: chegou minha vez', diz palestino sobre guerra

Embora os bombardeios tenham sido direcionados à Faixa de Gaza, a Cisjordânia é diretamente afetada pela violência. A palestina Maynara Nafe afirmou que pela proximidade entre os territórios é possível sentir a diferença na densidade do ar após o lançamentos das bombas. A gente consegue perceber [os bombardeios] porque o ar muda, surge uma fumaça mais densa no céu. É possível ver as bombas atiradas", diz ela.

Algumas escolas suspenderam as aulas após o início dos bombardeios. "As escolas fecharam desde o fim de semana. Não posso deixar meu filho de 14 anos sozinho em casa. Todo dia temos notícias de mais mortos." Latif afirma ainda que pediu que o filho não saia de casa nos próximos dias. "Ele está sempre do meu lado. Só pode brincar dentro de casa o tempo todo."

Preparação para os próximos dias

O palestino vive com o filho e a mulher, Ruayda Rabah, em Ramallah, e conta que foi ao mercado na manhã de ontem para não ter que sair de casa pelos próximos dias. "Comprei coisas para duas semanas, comprei trigo para fazer pão em casa", diz.

A preocupação com o fornecimento dos serviços de energia, água e internet aumenta. Ele relata que a família recebe água a cada duas semanas. "Mas comprei água para beber. A maioria dos lençóis de água, Israel puxa para os colonos."

Latif diz que há o temor de que os bombardeios aéreos cheguem à Cisjordânia. Além disso, segundo ele, há trechos bloqueados de estradas. "Foram fechadas as ruas com bloqueios de terra, eles trazem escavadeiras. Não posso me locomover de uma cidade para outra. A gente tem medo, muito medo, a gente escuta os ataques."