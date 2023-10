Sakamoto: Retirada de brasileiros de Gaza é 'inferno logístico'

Após o primeiro avião da FAB (Força Aérea Brasileira) pousar em Israel para resgatar os brasileiros que estão no país, o colunista do UOL Leonardo Sakamoto comentou no UOL News da tarde desta terça-feira (10) que tirar pessoas de Gaza é um "inferno logístico".

O Itamaraty diz que 1.700 brasileiros pediram para voltar em aviões da FAB e recomendou que todos os que tenham passagens ou condições de comprá-las embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, que até ontem continuava em operação.