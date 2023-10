Situação em Gaza é ainda mais grave do que nos últimos anos, diz professor

Os relatos que vêm da Faixa de Gaza são estarrecedores. Vemos bombas o tempo todo ao fundo das transmissões de todos que entram ao vivo de lá. É uma situação difícil de se ter uma dimensão do que vai acontecer. Israel está demonstrando muita força para, em algum sentido, acabar com a capacidade do Hamas em continuar fazendo este tipo de ataque. O objetivo é a destruição. Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC-SP

'Não dormi por medo de não ouvir sirene', diz brasileiro após deixar Israel

O brasileiro Jairo Goldflus relatou o pavor de ficar em meio à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O fotógrafo, que estava em viagem de férias com a família na cidade de Tel Aviv, contou como conseguiu sair do país e ir para Praga (República Tcheca). Ele contou que, em um primeiro momento, não se deu conta da gravidade do problema e até pensou ser algo "comum".

Na primeira noite [dos ataques], não dormi com medo de não ouvir a sirene para descer. Na segunda noite, a mesma coisa. Queria estar atento e não passar desespero para minha família. Mandei uma ficha para o consulado, que também vivia uma situação nova. Só sei da notícia desses aviões [da FAB para o resgate de brasileiros], porque ainda não havia uma definição. Tentei outra forma de sair dessa situação. Fui para o aeroporto, que estava uma insanidade, e consegui um voo extra [para Praga]. Jairo Goldflus, fotógrafo

Josias: PM matar após reclamação de assédio mostra falha na formação

O assassinato de uma mulher na periferia de Maceió (AL) por um PM que assediou a sobrinha dela revela as falhas dos governos estaduais na formação de policiais. A avaliação é de Josias de Souza, que também repudiou o caso ocorrido em Toritama (PE), quando um PM pediu em casamento uma adolescente de 15 anos.