Soldado israelense sobre invasão por terra à Gaza: 'Última solução'

"A gente tem medo, porque a gente gosta da vida. (...) Eu quero ir para a festa, eu quero ir para a praia. Eu não quero lutar. A gente ora pela paz, também pela paz de Gaza", disse.

A entrada para a faixa de Gaza é a última solução que tem que ter o governo, e também os soldados. (...) Se você me pergunta se eu tenho medo, sim, eu tenho medo. Se vai ser perigoso, é perigoso. Se a gente tem agora mais respeito para o Hamas, pelo poder que eles têm, sim.

Dan Rushanski, soldado israelense

O soldado disse que o medo de entrar em Gaza se dá porque "Israel está lutando contra nazistas, fascistas, uma mistura de nazistas e grupos islâmicos do pior que tem".

Rushanski também enviou uma mensagem de apoio ao "povo inocente de Gaza": "Estou mandando aqui também a paz para o povo inocente de Gaza, que está sofrendo por causa da liderança do Hamas".

Guerra chega ao 4º dia, com Israel intensificando ataques à Faixa de Gaza. O governo israelense disse que retomou o "controle total" de regiões do sul do país que foram atacadas pelo Hamas.

Cidadãos israelenses que moram no Brasil também estão sendo convocados para lutar na guerra. A informação é do Consulado-Geral de Israel em São Paulo, mas o órgão não informou o número de pessoas já convocadas.