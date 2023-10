Três jornalistas morrem no conflito entre Israel e Hamas, diz organização

Os jornalistas mortos, segundo a organização, são: Ibrahim Mohammad Lafi, fotógrafo da Ain Media, Mohammad Jarghoun, repórter da Smart Media, e Mohammad El-Salhi, jornalista freelancer.

Além das mortes, os fotógrafos palestinos Nidal Al-Wahidi, do canal Al-Najah, e Haitham Abdelwahid, da agência Ain Media, também foram dados como desaparecidos desde sábado (7). Ibrahim Qanan, correspondente do canal Al-Ghad, foi ferido por estilhaços.

Apelamos a todas as partes para que se lembrem de que os jornalistas são civis e não devem ser alvos. Reportagens precisas são críticas em tempos de crise e a mídia tem um papel vital a desempenhar na divulgação de notícias de Gaza e de Israel ao mundo.

Sherif Mansour, coordenador do programa do Comitê para a Proteção dos Jornalistas para o Oriente Médio e Norte da África

O conflito

O governo israelense intensificou os ataques à Faixa de Gaza. Nesta madrugada, mais de 200 alvos foram atacados pela FDI (Força de Defesa de Israel). Do outro, o grupo terrorista Hamas respondeu com ameaças aos civis sequestrados caso a ofensiva continue.

A FDI afirmou na madrugada desta terça-feira (10), ter atingido mais de 200 alvos na Faixa de Gaza durante a noite. Sirenes foram acionadas em cidades na fronteira com Gaza. De acordo com a organização, 1.500 corpos de membros do Hamas foram encontrados. O país, porém, ainda não trata esse número como oficial.