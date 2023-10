Análise: Ação do Hezbollah divide atenção de Israel e pode favorecer Hamas

A tática do Hezbollah de promover ataques perto da fronteira com o Líbano tem a intenção de dividir a atenção de Israel e pode favorecer a ação do grupo terrorista Hamas. A análise é da professora de Relações Internacionais Karina Stange Calandrin, em entrevista ao UOL News.

O Hezbollah começou a fazer ataques a partir da fronteira de Israel com o Líbano. Não sabemos a extensão da participação deles no conflito, mas é uma forma de distração. O foco é no sul, próximo a Gaza, e isso divide a atenção das forças armadas de Israel e pode fortalecer o Hamas em seus ataques e em sua retaliação. Karina Stange Calandrin, professora de Relações Internacionais

Após a morte de brasileiros em meio à guerra, Lula deveria mudar seu discurso e adotar um tom mais duro contra o terrorismo, na opinião de Karina. A professora considerou adequada a primeira manifestação do presidente sobre o conflito, mas ela ressaltou que a escalada dos acontecimentos deveria fazer o petista rever sua fala.