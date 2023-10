Análise: Não adianta um cessar-fogo em cima do outro sem resolver a questão

A posição do Brasil de pedir o cessar-fogo entre Israel e o Hamas já era esperada, mas é necessário discutir o que tem acontecido no conflito, disse Karime Cheaito, especialista em Oriente Médio e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais no UOL News da tarde desta quarta-feira (11).

A guerra entre Israel e o Hamas entrou no quinto dia, e o número de mortes pode ter ultrapassado os 3,5 mil, segundo dados dos dois lados do confronto.

O presidente Lula (PT) cobrou a ONU e a comunidade internacional para o apoio contra violações de Direitos Humanos na guerra entre Israel e o Hamas.