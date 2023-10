'Hamas só tem um objetivo: matar judeus', diz secretário dos EUA, em Israel

Blinken afirmou que o Hamas não representa os palestinos. O secretário disse que os habitantes da Faixa de Gaza têm "aspirações legítimas de segurança, liberdade, justiça, oportunidade e dignidade", mas que o Hamas está interessado apenas em aumentar seu poderio bélico.

O norte-americano chegou hoje a Tel Aviv para reiterar apoio dos EUA a Israel. Blinken, que é judeu, afirmou que o país vai garantir que o aliado "tenha tudo que precisa para se defender".

Após a visita a Israel, Blinken também deverá se encontrar com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. A Autoridade Palestina comanda a Cisjordânia, que fica a leste de Israel, mas não tem poder sobre a Faixa de Gaza, que é governada pelo Hamas desde 2007.

O Hamas, ao invés de promover o bem estar dos cidadãos, trabalha com a opressão, e usa seus recursos para construir túneis e foguetes. Nós sabemos que o Hamas não cometeu esses atos no interesse do povo palestino. Nós sabemos que não estão preocupados com o futuro dos palestinos e de suas crianças. O Hamas só tem um objetivo, que é destruir Israel e assassinar judeus

Anthony Blinken, secretário de Estado dos EUA

Israel concentra tropas perto de Gaza

O exército israelense diz estar se preparando para "próxima fase da guerra" e sinaliza um possível ataque terrestre a Gaza. Um porta-voz da Defesa israelense, coronel Richard Hecht, disse que o governo ainda não decidiu se vai atacar o enclave palestino por terra, mas que os militares estão se aprontando para isso.