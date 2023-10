Mais de 200 israelenses na América Latina serão repatriados em voo de SP

Em tempos de necessidade ou emergência, todos os israelenses se uniram e é por isso que estamos testemunhando os milhares de israelenses que voltam agora para ajudar de todas as maneiras que puderem.

Trecho de comunicado do consulado de Israel em SP

O consulado informa ainda que há "milhares de pessoas que desejam ser voluntárias em Israel", mas não há possibilidade de incluí-los no voo. "[São pessoas] de muitos países amigos, de muitas religiões, e estão dispostas a ajudar", informa.

Voo da FAB com resgatados da guerra chega ao Brasil

O segundo avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que buscou brasileiros em Israel pousou às 2h41 de hoje no aeroporto do Galeão, no Rio. Ontem, 211 pessoas chegaram ao Brasil no primeiro voo da FAB.

O governo do Brasil está montando uma lista de brasileiros que estão em Israel. Foram 2.723 cadastrados até o momento. Mas o secretário de África e de Oriente Médio, embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, ressaltou que existem casos de registros duplos e até triplos, o que complica esse detalhamento.

Estão planejados voos até o final de semana para repatriar brasileiros. A prioridade são pessoas que moram no Brasil e não têm passagem comprada. Aqueles que têm tíquetes aéreos ou condição de adquiri-los estão orientados a usar companhias comerciais.