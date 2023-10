Após sirene, presidente da Comissão Europeia corre para abrigo em Israel

Von der Leyen estava acompanhada do presidente de Israel, Isaac Herzog, e de outras autoridades. Herzog é o chefe de Estado israelense, enquanto o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, é chefe de governo.

Von der Leyen e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitaram vários lugares em Israel onde houve ataques do Hamas. Ela declarou que a ação do grupo palestino foi "o golpe mais odioso contra os judeus desde o Holocausto".

A presidente da Comissão Europeia afirmou que o Hamas "é o único responsável pelo que está acontecendo". Segundo ela, as ações do grupo extremista "não têm nada a ver com as aspirações legítimas do povo palestino".