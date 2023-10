Hamas diz que mais 9 reféns foram mortos por bombardeios de Israel

Com dados de hoje, número de reféns mortos na guerra subiu para 22. Ontem (13), o Hamas já havia informado que 13 pessoas mantidas sob seu poder foram mortas em ataques aéreos de Israel na Faixa de Gaza. A informação também não foi confirmada por fontes independentes.

Exército de Israel intensificou bombardeios na Faixa de Gaza. O governo israelense havia estabelecido um prazo, que se encerrou às 10h (horário de Brasília), para que civis saíssem da região. "Se você se preocupa com a sua família, vá para o sul da Faixa de Gaza", disse o comunicado do porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee.

Prazo para evacuação de Gaza foi considerado "impossível" de cumprir. Mais cedo, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, criticou o plano de Israel de tirar mais de 1 milhão de pessoas da região em um único dia. "Só pode ser uma crise humanitária. É um cenário a ser evitado", afirmou.

Balanço da guerra

O conflito entre Israel e Hamas já deixou pelo menos 3.500 mortos, segundo as informações oficiais divulgadas por autoridades dos dois lados.

O número de mortos em Gaza não para de subir com os bombardeios israelenses. O Ministério da Saúde da Palestina fala em 2.215 mortos até amanhã deste sábado.