Homem mata criança de seis anos nos EUA motivado por guerra em Gaza

A Polícia do estado de Illinois, nos Estados Unidos, prendeu um homem de 71 anos acusado de matar um menino de seis anos e de esfaquear uma mulher de 32 anos nos arredores de Chicago. As vítimas são muçulmanas e, segundo o comunicado da Polícia do Condado de Will, onde aconteceu o crime, o homem chamado Joseph Czuba, as escolheu por causa do conflito entre Israel e Hamas.

Os investigadores conseguiram concluir que ambas as vítimas do ataque brutal foram escolhidas pelo suspeito por serem muçulmanas e por causa do conflito em curso no Oriente Médio envolvendo o Hamas e Israel Polícia do Condado de Will, no Facebook

Czuba está sendo acusado de homicídio doloso e tentativa de homicídio, além de crime de ódio.