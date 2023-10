Lula parabeniza presidente eleito do Equador e fala em aprofundar relações

Meus desejos de saúde e sucesso no seu futuro mandato. Expresso minha disposição de seguir trabalhando pelo bem-estar dos nossos povos, tradicionalmente amigos.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo "felicita as autoridades e o povo equatoriano pela realização do segundo turno em ambiente de harmonia e congraçamento democrático".

Meus parabéns para @DanielNoboaOk pela vitória nas eleições presidenciais do Equador. Meus desejos de saúde e sucesso no seu futuro mandato. Expresso minha disposição de seguir trabalhando pelo bem-estar dos nossos povos, tradicionalmente amigos, de aprofundar as relações? -- Lula (@LulaOficial) October 16, 2023

Daniel é filho de Álvaro Noboa, um dos homens mais ricos do país. Conhecido como "magnata da banana", por controlar 50% de um conglomerado de exportação da fruta, Álvaro Noboa tem um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão.

Noboa assume em meio a uma onda de violência no Equador. As eleições ficaram marcadas pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio, em agosto, durante um encontro político a 11 dias do primeiro turno.