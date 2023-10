Por que Israel está em guerra contra o Hamas em 2023?

A data do ataque em Israel tem uma relevância significativa. O dia anterior, sexta-feira, 6 de outubro, marcou o aniversário de 50 anos do início da Guerra do Yom Kippur, na qual Egito e Síria lideraram ataques contra Israel para recuperar territórios perdidos na Guerra dos Seis Dias em 1967.

Aquela disputa contou com a intervenção dos EUA e União Soviética, levando a um cessar-fogo em 25 de outubro de 1973, com mais de 2.600 mortos no lado israelense e mais de 15 mil egípcios e 3.500 sírios mortos em menos de 20 dias de combate.

Irã

A guerra entre Israel e o Hamas coincidiu com o avanço de negociações para o reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita como um estado autônomo e independente. O acordo, apoiado pelos Estados Unidos, é desfavorável ao Irã, uma potência nuclear que não reconhece Israel como país.

O governo iraniano apoia a criação de um Estado palestino e é acusado pelos EUA de apoiar o Hamas financeiramente e com equipamentos. Contudo, o Irã nega qualquer envolvimento na guerra.

Israel em crise

A crise política em Israel, liderada por Benjamin Netanyahu e sua aliança com partidos de direita e extrema-direita, tem exacerbado a tensão com os palestinos.