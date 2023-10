Dia 10 da guerra: sobe tensão entre Israel e vizinhos; Gaza segue sem ajuda

A guerra também permanece no norte de Israel. O grupo Hezbollah, sediado no Líbano, voltou a lançar foguetes sobre os israelenses, que têm respondido com bombardeios no território libanês. Combatentes dos dois lados têm trocado tiros na fronteira.

O Irã, patrocinador do Hamas e do Hezbollah, tem pressionado Israel a não invadir Gaza. O chanceler iraniano alertou que "o tempo se esgota para encontrar soluções políticas" e que o conflito pode se espalhar para outras frentes.

O governo israelense também subiu o tom contra o Irã. Em pronunciamento hoje, Netanyahu afirmou que o Hamas "faz parte do eixo do mal" ao lado do Hezbollah e do regime iraniano.

Uma primeira tentativa de a ONU aprovar uma resolução fracassou na noite de hoje. O Conselho de Segurança da ONU rejeitou o texto da Rússia que defendeu um cessar-fogo humanitário e condenou os ataques, mas não citou o Hamas. A votação da proposta do Brasil, que tem como objetivo acomodar tanto os interesses de russos e americanos, foi adiada.

Fronteira com Gaza fica fechada

A fronteira da Faixa de Gaza com o Egito permanece fechada. O bloqueio impede a fuga de civis estrangeiros, inclusive cerca de 30 brasileiros, e não permite a chegada de ajuda humanitária ao território palestino.