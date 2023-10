Josias: Se decisões da ONU fossem levadas a sério, Hamas nem existiria

O Ministério de Saúde local, administrado pelo Hamas, diz que 471 pessoas morreram. O Hamas apontou Israel como responsável pelo ataque e chamou o ato de "genocídio". O país, por sua vez, acusou a Jihad Islâmica, que também negou envolvimento.

Essa saída [política] foi inviabilizada pelo ataque ao hospital. Falando o português claro: o ataque ao hospital provocou regozijo nos radicais dos dois lados. A saída política foi adiada.

Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

O foguete que ceifou 500 vidas tinha um fim político. Esse fim político foi alcançado.

O professor analisa também que o veto dos EUA no Conselho de Segurança da ONU contra a resolução do Brasil para pausar a guerra atrapalha a retirada de brasileiros de Gaza, mas não inviabiliza a operação.

[Para] A abertura dos corredores humanitários é necessária uma cautela grande, porque quando falamos de corredor humanitário, o Egito deixou claro: o ônibus com os brasileiros e com os americanos passam na fronteira com o Egito, porém os ônibus voltam acompanhados de caminhões, principalmente com remédios, foi aí que Israel vetou.