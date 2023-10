Elefanta morre do coração após se desesperar com cachorro em zoo nos EUA

Equipes de cuidados com elefantes e saúde animal do zoológico realizaram um atendimento de emergência, porém, não tiveram sucesso em reanimá-la.

"Estamos absolutamente devastados. Pedimos o apoio da comunidade durante este momento difícil", disse Michael Macek, diretor do parque. "Nossa equipe de especialistas profissionais em cuidados com animais fez todo o possível, mas não conseguimos salvá-la".

A gerente do zoológico, Katie Pilgram-Kloppe, disse que Rani era um membro especial do grupo familiar de elefantes do zoológico.

Ela adorava brincar com suas irmãs Maliha e Priya. Enquanto crescia aqui em Saint Louis, ela aprendeu com sua própria mãe, Ellie, como ser uma mãe incrível. Ela tinha um ótimo relacionamento com sua equipe de cuidadores e com todos os outros elefantes. Ao socializar com sua família, ela fazia um barulho único e agudo que sua filha Jade também imita

Katie Pilgram-Kloppe, gerente do Saint Louis Zoo

Os elefantes asiáticos são classificados como ameaçados de extinção, segundo a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Dada a diminuição da população de elefantes asiáticos, o Zoológico de Saint Louis se diz empenhado em conservar a espécie.